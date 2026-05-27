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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchten nach Ansprache

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: 27.05.2026, 08.00 Uhr;

Zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht geschlagen hat eine Zeugin am Mittwochmorgen in Bocholt. Die beiden Unbekannten machten sich gegen 08.00 Uhr an der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Werther Straße zu schaffen. Die Frau bemerkte die beiden Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten beide. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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