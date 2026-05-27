POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Von-Heyden-Straße; Unfallzeit: zwischen 20.05.2026, 20.00 Uhr und 25.05.2025, 16.00 Uhr; Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Ahaus Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte an der Von-Heyden-Straße einen geparkten Pkw. Der Ford Mondeo stand zwischen Mittwoch und Montag auf einem Anwohnerparkplatz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. ...

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