POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer schwer verletzt
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Hofkamp;
Unfallzeit: 26.05.2026, 12.40 Uhr;
Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Gronau. Ein 26-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße Hofkamp in Richtung Sunderhooker Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. (jh)
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