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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Von-Heyden-Straße;

Unfallzeit: zwischen 20.05.2026, 20.00 Uhr und 25.05.2025, 16.00 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Ahaus Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte an der Von-Heyden-Straße einen geparkten Pkw. Der Ford Mondeo stand zwischen Mittwoch und Montag auf einem Anwohnerparkplatz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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