Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall mit geparktem Pkw

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Von-Heyden-Straße;

Unfallzeit: zwischen 20.05.2026, 20.00 Uhr und 25.05.2025, 16.00 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Ahaus Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte an der Von-Heyden-Straße einen geparkten Pkw. Der Ford Mondeo stand zwischen Mittwoch und Montag auf einem Anwohnerparkplatz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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