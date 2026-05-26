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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter flüchtet nach Raub

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schlamannweg;

Tatzeit: 23.05.2026, 23.25 Uhr;

Einen 34-jährigen Gronauer überfallen hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Schlamannweg in Gronau. Das spätere Opfer lief nach dem Besuch des Schützenfestes gegen 23.25 Uhr in Richtung Ahaus. Etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang trat ihm ein unbekannter Mann plötzlich in den Rücken. Auf dem Boden liegend schlug ihm der Tatverdächtige mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Unbekannte hatte es offenbar auf das Geld des Opfers abgesehen. Erst als der Gronauer dem Angreifer ins Gesicht trat, ließ dieser von ihm ab. Als weitere Personen hinzukamen, flüchtete der Täter mit weiteren Personen - Beute hatte er nicht gemacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Tatverdächtige auch vor der Tat mit dieser Gruppe unterwegs war.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben dazu geben? Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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