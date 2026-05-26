Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Vredener Straße;

Unfallzeit: 25.05.2026, 19.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 16-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall an der Vredener Straße in Stadtlohn. Am Montagabend befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn gegen 19.00 Uhr die Vredener Straße in Richtung Wenningfeld. Als er nach links in den Schützenweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Roller des 16-jährigen Mannes aus Stadtlohn. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (pl)

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