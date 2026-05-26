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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Vredener Straße;

Unfallzeit: 25.05.2026, 19.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 16-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall an der Vredener Straße in Stadtlohn. Am Montagabend befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn gegen 19.00 Uhr die Vredener Straße in Richtung Wenningfeld. Als er nach links in den Schützenweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Roller des 16-jährigen Mannes aus Stadtlohn. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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