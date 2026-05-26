Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbekannte entwenden Aluminium

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße;

Tatzeit: Nacht zum Dienstag;

Aluminiumschnittreste entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Von-Braun-Straße in Ahaus. Die Unbekannten gingen in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände einer Metallbaufirma und verschafften sich Zugang zu einem Container. Sie entwendeten Aluminiumschnittreste im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

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