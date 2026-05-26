PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter entwendet Leichtkraftrad

Borken (ots)

Tatort: Borken, Weseler Landstraße;

Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 20.00 Uhr und 26.05.2026, 06.20 Uhr;

Ein Mofa der Marke Kwan Yang entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Borken an der Weseler Landstraße. Das silberne Leichtkraftrad stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Auffällig an dem Roller sind ein neuer Auspuff, der luftleere Hinterreifen sowie eine abgeknickte Lichtvorrichtung am Blinker.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 14:10

    POL-BOR: Ahaus - Unbekannte entwenden Aluminium

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße; Tatzeit: Nacht zum Dienstag; Aluminiumschnittreste entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Von-Braun-Straße in Ahaus. Die Unbekannten gingen in der Nacht zum Dienstag auf das Gelände einer Metallbaufirma und verschafften sich Zugang zu einem Container. Sie entwendeten Aluminiumschnittreste im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:03

    POL-BOR: Gronau - Unbekannter flüchtet nach Raub

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Schlamannweg; Tatzeit: 23.05.2026, 23.25 Uhr; Einen 34-jährigen Gronauer überfallen hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Schlamannweg in Gronau. Das spätere Opfer lief nach dem Besuch des Schützenfestes gegen 23.25 Uhr in Richtung Ahaus. Etwa 100 Meter vor dem Bahnübergang trat ihm ein unbekannter Mann plötzlich in den Rücken. Auf dem Boden liegend schlug ihm der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:55

    POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Vredener Straße; Unfallzeit: 25.05.2026, 19.00 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein 16-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall an der Vredener Straße in Stadtlohn. Am Montagabend befuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn gegen 19.00 Uhr die Vredener Straße in Richtung Wenningfeld. Als er nach links in den Schützenweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren