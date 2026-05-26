Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter entwendet Leichtkraftrad

Borken (ots)

Tatort: Borken, Weseler Landstraße;

Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 20.00 Uhr und 26.05.2026, 06.20 Uhr;

Ein Mofa der Marke Kwan Yang entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Borken an der Weseler Landstraße. Das silberne Leichtkraftrad stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf einem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Auffällig an dem Roller sind ein neuer Auspuff, der luftleere Hinterreifen sowie eine abgeknickte Lichtvorrichtung am Blinker.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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