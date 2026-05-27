POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Lager
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Henschelstraße;
Tatzeit: zwischen 22.05.2026, 22.00 Uhr und 26.05.2026, 14.30 Uhr;
In das Lager eines Supermarktes eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände an der Henschelstraße. Im Anschluss versuchten sie gewaltsam ins Innere des Gebäudes einzubrechen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag und Dienstag. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Henschelstraße nimmt die Polizei in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)
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