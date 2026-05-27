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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Lager

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Henschelstraße;

Tatzeit: zwischen 22.05.2026, 22.00 Uhr und 26.05.2026, 14.30 Uhr;

In das Lager eines Supermarktes eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände an der Henschelstraße. Im Anschluss versuchten sie gewaltsam ins Innere des Gebäudes einzubrechen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag und Dienstag. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Henschelstraße nimmt die Polizei in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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