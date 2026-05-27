Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannter begeht Unfallflucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 23.05.2026, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr;

Einen grauen VW ID 3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wüllener Straße. Der Verursacher beschädigte den Wagen hinten links. Der Unfallschaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell