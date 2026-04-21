POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Altena/ Hemer (ots) - Ein Rennradfahrer meldete sich am heutigen Dienstag bei der Polizei und berichtete von einem Unfall am vergangenen Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, am Brachtenbecker Weg. Vor ihm sei ein Mini von einer Autowerkstatt kommend auf die Straße abgebogen und habe ihm die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Am Steuer des Minis saß ein Mann mit Vollbart. Er kümmerte sich nicht um den ...

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