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POL-MK: Sondereinsatz: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in der Innenstadt

POL-MK: Sondereinsatz: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in der Innenstadt
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Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamte waren gestern, zwischen 10 und 18 Uhr, gemeinsam mit dem Ordnungsamt in der Innenstadt unterwegs. Hintergrund war eine Schwerpunktkontrolle mit Blick auf E-Scooter und Radfahrer in der Fußgängerzone rund um Wilhelmstraße, Sternplatz, Rathausplatz sowie Knapper Straße. Insgesamt 17 Rad- und E-Scooter-Fahrer fuhren schneller als Schrittgeschwindigkeit und mussten ein Verwarngeld zahlen. Sechs weitere fuhren trotz Durchfahrtsverbot durch die Fußgängerzone. An der Knapper Straße ahndeten die Beamten vier Gurtverstöße sowie einen Handyverstoß bei Autofahrern. Hinzu kamen elf weitere "kleinere" Verkehrsverstöße durch Pkw- und Zweiradfahrer. Drei Fahrer erwartet ein Strafverfahren: Ein Lieferant zeigte eine ausländische Fahrerlaubnis vor, obwohl er bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Ein E-Scooter-Fahrer war ohne Versicherungsschutz unterwegs, was Anzeigen gegen den Fahrer und den Halter des Scooters zur Folge hatte. Zudem stoppten die Beamten einen Autofahrer unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen. Ein Vortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm auf der Wache eine Blutprobe. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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