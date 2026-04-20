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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Lüdenscheid, Werdohl und Plettenberg

Lüdenscheid/ Werdohl/ Plettenberg (ots)

Die Polizei führte am Montag, den 20.04.2026, mobile Geschwindigkeitsmessungen im Kreisgebiet durch.

Den Auftakt bildete die Berliner Straße in Lüdenscheid. Zwischen 7:51 Uhr und 9 Uhr passierten 46 Fahrzeuge die Messstelle. Drei Autofahrer waren in der 30er-Zone zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter, ein Pkw aus dem Märkischen Kreis (MK), wur-de mit 44 km/h gemessen. Unmittelbar danach verlagerten die Beamten die Kontrolle zum Honseler Bruch. Von 9:07 Uhr bis 10:07 Uhr wurden 108 Fahrzeuge überprüft. Hier stellten die Poli-zisten acht Verstöße im Verwarngeldbereich fest. Die höchste Geschwindigkeit be-trug 45 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Am späten Vormittag stand die Plettenberger Straße in Werdohl im Fokus. Bei einer hohen Verkehrsdichte von 269 gemessenen Fahrzeugen blieb die Beanstandungs-quote gering: Lediglich vier Fahrer überschritten das Tempolimit von 50 km/h. Der negative Bestwert lag bei 68 km/h.

Den Abschluss bildeten Kontrollen in Plettenberg-Ohle (Am Gringel). Von 11:47 Uhr bis 12:47 Uhr durchliefen 83 Fahrzeuge die Messstelle. Fünf Verwarngelder wurden fällig. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen wurde in der geschlossenen Ortschaft mit 65 km/h statt der erlaubten 50 km/h registriert.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz: Fahrverbote oder Ordnungswidrigkei-tenanzeigen mussten an diesem Vormittag nicht gefertigt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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