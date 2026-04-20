Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lautstarker Korso kontrolliert

Plettenberg (ots)

Zeugen alarmierten Samstagnachmittag die Polizei. Sie hatten einen Autokorso beobachtet, der von Ohle kommend in Richtung Plettenberg unterwegs war. Die Anrufer schilderten zudem Knallgeräusche aus den Fahrzeugen. Die Polizei zog Einsatzkräfte aus Plettenberg und Lüdenscheid zusammen und kontrollierte die Fahrzeuge. Im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße konnte der anlässlich einer Hochzeit durchgeführte Korso gestoppt werden. Alle Fahrzeuge wurden durchsucht. Hinweise auf Schusswaffen konnten nicht erlangt werden. Die Teilnehmer gaben an, pyrotechnische Gegenstände gezündet zu haben. Nach Belehrung konnte die Gesellschaft die Fahrt fortsetzen. Die Beamten legten einen Bericht zum Geschehen vor. (dill)

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