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POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: Fast jeder Fünfte zu schnell
Menden (ots)
Heute Morgen hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an der Spessartstraße gemessen. Zwischen 7.45 und 12.30 Uhr wurden 503 Fahrzeuge gezählt, 100 waren zu schnell. Auf 82 Fahrzeugführer kommt ein Verwarngeld zu, 18 müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Schnellste fuhr 60 statt der erlaubten 30 km/h.
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