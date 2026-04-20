POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: Fast jeder Fünfte zu schnell

Halver (ots) - Fünf Männer aus Werdohl und Halver (18-21) stehen im Verdacht, fünf Bushäuschen an der Buswendeplatte des Schulzentrums Halver mit Graffiti beschmiert zu haben. Zeugen alarmierten die Polizei am Samstag um kurz nach Mitternacht. Beamte konnten die alkoholisierten Verdächtigen noch in Tatortnähe stellen. Sie leugneten etwas mit den Vorfällen zu tun zu haben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen ...

mehr