Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Über 90 km/h innerorts - Polizei blitzt Paketdienst
Schalksmühle (ots)
Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Hälverstraße überprüfte die Polizei am 20.04.2026 insgesamt 1580 Fahrzeuge mittels ESO-Messung. Zwischen 11:35 Uhr und 16:50 Uhr registrierten die Beamten zahlreiche Verstöße: 77 Verwarngelder wurden fällig, 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und ein Fahrverbot ausgesprochen. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines 3,5-Tonner-Paketdienstes mit Wuppertaler Zulassung. Er passierte die Messstelle innerhalb geschlossener Ortschaft mit 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. (dill)
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