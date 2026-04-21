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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Über 90 km/h innerorts - Polizei blitzt Paketdienst

Schalksmühle (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Hälverstraße überprüfte die Polizei am 20.04.2026 insgesamt 1580 Fahrzeuge mittels ESO-Messung. Zwischen 11:35 Uhr und 16:50 Uhr registrierten die Beamten zahlreiche Verstöße: 77 Verwarngelder wurden fällig, 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und ein Fahrverbot ausgesprochen. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines 3,5-Tonner-Paketdienstes mit Wuppertaler Zulassung. Er passierte die Messstelle innerhalb geschlossener Ortschaft mit 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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