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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten: Polizei sucht nach Zeugen

Altena/ Hemer (ots)

Ein Rennradfahrer meldete sich am heutigen Dienstag bei der Polizei und berichtete von einem Unfall am vergangenen Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, am Brachtenbecker Weg. Vor ihm sei ein Mini von einer Autowerkstatt kommend auf die Straße abgebogen und habe ihm die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Am Steuer des Minis saß ein Mann mit Vollbart. Er kümmerte sich nicht um den gestürzten und verletzten Radfahrer, sondern fuhr davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden unter Telefon 02352/9199-0.

Am Samstag gegen 13.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Penny-Markt in Hemer, Hauptstraße, ein grauer 1er BMW beschädigt. Als die Fahrerin nach dem Einkauf zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Riss am hinteren Stoßfänger fest. Der Schaden: ca. 1500 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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