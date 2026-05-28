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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Holthausener Straße;

Tatzeit: zwischen 22.05.2026, 16.15 Uhr und 27.05.2026, 17.45 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Holthausener Straße in Velen-Ramsdorf. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den Garten des Hauses in den Wohnraum. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sämtliche Räume. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher unter anderem diversen Schmuck und Bargeld.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Holthausener Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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