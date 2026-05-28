Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter begeht Unfallflucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 27.05.2026, zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Einen grauen Audi A 3 beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Das Fahrzeug stand am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 15.30 Uhr in einer Parkbucht an der Raesfelder Straße in Borken. Der Verursacher beschädigte den Wagen hinten links und fuhr davon. Der Schaden wird mit mehr als Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell