Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte entsorgen Müll in Waldstück

Polizei sucht Zeugen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Nienborger Damm, Wetterschutzhütte Strothbach;

Tatzeit: 21.05.2026, zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Zu einer illegalen Müllentsorgung kam es am 21.05.2026 in Heek am Nienborger Damm. Unbekannte luden dort in einem Waldstück nahe der Wetterschutzhütte Strothbach alte Teerplatten und gefüllte Müllsäcke ab. Zeugenaussagen zufolge ereignete sich die Tat am Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht jetzt Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schutzhütte Strothbach oder in der dortigen Umgebung festgestellt? Wer kann sonstige Angaben zu den entsorgten Teerplatten machen? Die Ermittler im zuständigen Kriminalkommissariat Ahaus bitten um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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