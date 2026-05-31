POL-BOR: Bocholt - Brand auf der Karolingerstraße
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Karolingerstraße;
Tatzeit: 29.05.2026, 16.40 Uhr;
Am Freitagnachmittag rückten Rettungskräfte zu einem Brand auf der Karolingerstraße aus. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnung und löschte ein Feuer in der Küche. Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand durch eine nicht ausgeschaltete Herdplatte. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (mh)
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