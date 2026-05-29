Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung durch Schmierereien

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Buterlandstraße;

Tatzeit: zwischen 25.05.2026, 16.00 Uhr und 28.05.2026, 12.13 Uhr;

Eine Werbetafel mit schwarzer Farbe beschmiert haben bislang unbekannte Täter in Gronau an der Buterlandstraße. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag. Es entstand Sachschaden an dem Werbeträger.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell