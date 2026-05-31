POL-BOR: Borken-Marbeck - Unfall auf der Rhader Straße
Borken-Marbeck (ots)
Unfallort: Borken-Marbeck, Rhader Straße (K 7);
Unfallzeit: 29.05.2026, 17.30 Uhr;
Am Freitagnachmittag verletzte sich eine 65-jährige Frau aus Reken auf der Rhader Straße schwer. Sie war mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Marbeck unterwegs. In Höhe einer Baustellenzufahrt habe sie nach eigenen Angaben auf den linken Radweg wechseln wollen. Dabei habe sie die Kontrolle über das Zweirad (Elektroroller mit Sitz) verloren und sei gestürzt. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Recklinghausen. Die Rhader Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (mh)
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