Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Motorradfahrer schwer verletzt

Borken-Marbeck (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße (L 829);

Unfallzeit: 29.05.2026, 16.00 Uhr;

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Borken erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen sei der Kradfahrer am Freitagnachmittag auf der Marbecker Straße von Raesfeld kommend in Richtung Borken unterwegs gewesen. Zwischen der Wiechersstegge und dem Steinkuhlenweg kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Marbecker Straße gesperrt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell