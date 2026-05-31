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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Motorradfahrer schwer verletzt

Borken-Marbeck (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße (L 829);

Unfallzeit: 29.05.2026, 16.00 Uhr;

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Borken erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen sei der Kradfahrer am Freitagnachmittag auf der Marbecker Straße von Raesfeld kommend in Richtung Borken unterwegs gewesen. Zwischen der Wiechersstegge und dem Steinkuhlenweg kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Marbecker Straße gesperrt. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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