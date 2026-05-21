Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in PKW-Anhänger

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 20.05.2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen geschlossenen Fahrzeuganhänger des DLRG, welcher in der Bürgermeister-Horlacher-Straße abgestellt war. Unbekannte Täter versuchten das Schloss der Seitentür aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen gelang der Aufbruch jedoch nicht und die Täter entfernten sich unerkannt. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung durch einen Passanten gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250,00 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell