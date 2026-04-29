Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit leichtverletzter Person nach Rotlichtverstoß

Speyer (ots)

Das Rotlicht missachtet und dadurch einen Unfall verursacht, hat am gestrigen Dienstag gegen 09:30 Uhr ein 34-jähriger Sprinter Fahrer. Der Mann war auf der Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er im Einmündungsbereich Alter Postweg das rote Licht der Ampelanlage missachtete. Infolgedessen kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Pkw einer 29-Jährigen, die nach links in die Wormser Landstraße abbiegen wollte. Die Pkw Fahrerin sowie ihr Säugling blieben unverletzt. Eine 28-jährige Mitfahrerin zog sich leichte Verletzungen hinzu. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 10.00 Euro geschätzt

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