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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrskontrollen

Frankenthal (ots)

Am 28.04.2026, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr, führte eine Fahrradstreife hiesiger Inspektion mit Unterstützung einer Streife der Polizeiwache Maxdorf Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei konnten in der Fußgängerzone insgesamt 4 Fahrradfahrer sowie 5 E-Scooterfahrer verwarnt werden, welche diese verbotswidrig befuhren. Eine weitere Kontrolle an der Fußgängerbrücke am Südbahnhof ergab insgesamt 7 Verstöße gegen das Verbot des Befahrens mit Fahrrädern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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