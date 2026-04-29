POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrskontrollen
Frankenthal (ots)
Am 28.04.2026, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr, führte eine Fahrradstreife hiesiger Inspektion mit Unterstützung einer Streife der Polizeiwache Maxdorf Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei konnten in der Fußgängerzone insgesamt 4 Fahrradfahrer sowie 5 E-Scooterfahrer verwarnt werden, welche diese verbotswidrig befuhren. Eine weitere Kontrolle an der Fußgängerbrücke am Südbahnhof ergab insgesamt 7 Verstöße gegen das Verbot des Befahrens mit Fahrrädern.
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