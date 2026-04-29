POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Am Montag wurde ein Wohnmobilfahrer um 13:52 Uhr dabei beobachtet, wie er beim Rangieren Im Erlich mehrere Büsche überfuhr, ein Schild beschädigte und sodann einen Pkw touchierte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Örtlichkeit. Da die Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt einging, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Der 70-jährige Mann konnte an seiner Wohnanschrift in Mannheim ...

mehr