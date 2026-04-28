Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kirche - Spendenkasse aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 26.04.2026, auf Montag, den 27.04.2026 versuchten unbekannte Täter eine Eingangstür einer Kirche in der Deidesheimer Straße in Ludwigshafen gewaltsam zu öffnen. An der Tür entstand hierdurch Sachschaden. Darüber hinaus wurde am Freitag, den 24.04.2026 gegen 13:00 Uhr, in derselben Kirche, eine Spendenkasse gewaltsam geöffnet und aus dieser Bargeld entnommen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell