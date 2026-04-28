POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, den 26.04.2026 gegen 22:00 Uhr, bis Montag, den 27.04.2026 gegen 11:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Tasche aus einem grauen Renault Clio in der Roonstraße. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.
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