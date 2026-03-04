Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Silberbesteck entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Zeitangabe)

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 13:30 Uhr und 21:00 Uhr, ist es in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schaapstraße gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Bargeld und Silberbesteck entwendet. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell