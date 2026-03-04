PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Silberbesteck entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Zeitangabe)

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 13:30 Uhr und 21:00 Uhr, ist es in Nordhorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schaapstraße gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Bargeld und Silberbesteck entwendet. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:48

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus - kein Diebesgut entwendet - Zeugen gesucht

    Haselünne (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 02.03.2026, 18:30 Uhr und Dienstag, 03.03.2026, 17:00 Uhr, ist es in Haselünne zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnobjekt in der Straße Am Pallat. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Kommoden durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:45

    POL-EL: Lathen - Einbruch und Sachbeschädigung in einer Schule - Zeugen gesucht

    Lathen (ots) - In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 07:00 Uhr, ist es in Haren zu einem Einbruch in eine Schule in der Mühlenstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Werkraum der Schule. Aus diesem entwendeten sie unter anderem eine Packung Holzleim. Mit dem Leim wurde anschließend das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren