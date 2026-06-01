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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Offenbachstraße;

Tatzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 13.20 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Borken Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte an der Offenbachstraße in Borken-Gemen einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der graue VW Sharan stand zwischen Samstag und Sonntag am linken Fahrbahnrand. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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