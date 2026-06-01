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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße;

Unfallzeit: zwischen 30.05.2026, 21.15 Uhr und 31.05.2026, 11.15 Uhr;

Einen schwarzen VW T-Roc beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Gemen. Das Fahrzeug stand zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf einem Parkplatz hinter dem Gesundheitszentrum an der Ahauser Straße in Gemen. Der Verursacher beschädigte den Wagen hinten links und fuhr davon. Der Schaden wird mit mehr als Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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