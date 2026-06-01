PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Alstätter Friedhofstraße;

Unfallzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 06.30 Uhr;

Einen grauen Ford Fokus angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Alstätte. Der Ford stand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Alstätter Friedhofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 13:42

    POL-BOR: Gescher - Zwei Schwerverletzte

    Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Einmündung L 608 / Stadtlohner Straße; Unfallzeit: 29.05.2026, 09.25 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten eine 54-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Einmündung L 608 / Stadtlohner Straße. Die Autofahrerin aus Stadtlohn war mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 608 in Richtung Stadtlohn unterwegs. Der Autofahrer aus Gescher hatte die ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 13:41

    POL-BOR: Borken-Marbeck - Motorradfahrer schwer verletzt

    Borken-Marbeck (ots) - Unfallort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße (L 829); Unfallzeit: 29.05.2026, 16.00 Uhr; Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Borken erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen sei der Kradfahrer am Freitagnachmittag auf der Marbecker Straße von Raesfeld kommend in Richtung Borken unterwegs gewesen. Zwischen der Wiechersstegge und dem Steinkuhlenweg kam er aus bisher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren