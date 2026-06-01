POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall mit geparktem Pkw
Zeugen gesucht
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Alstätte, Alstätter Friedhofstraße;
Unfallzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 06.30 Uhr;
Einen grauen Ford Fokus angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Alstätte. Der Ford stand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Alstätter Friedhofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto hinten links und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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