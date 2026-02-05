LPI-G: (LK GRZ) Schaufensterscheibe beschädigt (0030460/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Unbekannte Täter beschädigten am 03.02.2026 zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht die Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Markt in Greiz. Das Sicherheitsglas wurde hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu Tat und Täter aus der Bevölkerung. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell