PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schaufensterscheibe beschädigt (0030460/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannte Täter beschädigten am 03.02.2026 zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht die Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Markt in Greiz. Das Sicherheitsglas wurde hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu Tat und Täter aus der Bevölkerung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:36

    LPI-G: (LK ABG) Promillegrenze gibt es auch für Radfahrer (0030825/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 04.03.2026 gegen 23:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrradfahrer in der Pappelstraße in Altenburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille - deutlich über dem erlaubten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:00

    LPI-G: (LK ABG) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und landet im Graben (0030573/2026)

    Altenburg (ots) - Illsitz. Am 04.02.2026 gegen 13:35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 518 zwischen Illsitz und Röthenitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Hondafahrer wollte mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die Fahrbahn fahren, übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug einer 58-Jährigen und es kam zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß fuhr der ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:50

    LPI-G: (LK ABG) Täterduo entwendet zahlreiche Zigaretten (0030676/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 04.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Getränkehandel in der Stauffenbergstraße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Laden. Einer lenkte die Verkäuferin gezielt ab, während der andere unbemerkt 66 Zigarettenschachteln aus der Auslage entwendete. Der Schaden beläuft sich auf etwa 790 Euro. Erst nachdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren