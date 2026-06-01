POL-BOR: Heiden - Sachbeschädigung an Wohnhaus
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Kornblumenweg;
Tatzeit: 31.05.2026, 18.00 Uhr;
Die Eingangstür eines Einfamilienhauses beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Heiden an dem Kornblumenweg. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.00 Uhr. Es entstand Sachschaden an einer Glasscheibe der Tür.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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