POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruch in Kirche
Polizei sucht Zeugen
Borken (ots)
Tatort: Borken-Marbeck, Marbecker Straße;
Tatzeit: zwischen 30.05.2026, 20.00 Uhr und 31.05.2026, 21.15 Uhr;
In eine Kirche eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Marbecker Straße in Borken-Marbeck. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag- und Sonntagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die Haupteingangstür in den Innenraum der Kirche. Der Haupteingang ist von der Straße sichtbar. Nach ersten Angaben machten die Einbrecher keine Beute.
Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)
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