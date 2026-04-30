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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Balkonbrand in Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 29.04.2026 um 23:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Balkonbrand in die Hagellochstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand auf einem Balkon im 1. OG vor. Durch die starke Brandentwicklung griffen die Flammen bereits auf die Wohnung im 1. OG über. Drei Bewohner konnten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Eine Katze wurde von der Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung gerettet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit mehreren Brandbekämpfungstrupps konnte die Brandstelle rasch unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden. Angrenzende Wohnungen und Räumlichkeiten des Mehrfamilienhauses wurden im Anschluss kontrolliert und teilweise entraucht.

Drei Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben, wovon eine Person in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die Katze blieb unverletzt, wurde aber temporär im Tierheim untergebracht. Die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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