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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in der Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen-Mitte

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 28.03.2026 um 19:52 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Rauchmelder im häuslichen Bereich in der Otto-Stabel-Straße nach Ludwigshafen-Mitte gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand einer Spülmaschine im 14. Obergeschoss des Hochhauses vor. Durch die Bewohner wurde der Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und sicherte die Einsatzstelle ab. Angrenzende Wohnungen und Räumlichkeiten des Hochhauses wurden im Anschluss kontrolliert und teilweise entraucht.

Zwei Bewohner wurden dem Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Die Brandwohnung ist mit Einschränkungen weiter bewohnbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und die Polizei.

Durch den Rauchmelder und die aufmerksamen Nachbarn wurde in diesem Fall ein größerer Brand verhindert. Weitere Informationen zu Rauchmeldern finden Sie bei der Initiative "Rauchmelder retten Leben" unter https://www.rauchmelder-lebensretter.de/ und auf der Webseite der Feuerwehr Ludwigshafen unter https://ludwigshafen.de/verwaltung-politik/stadtverwaltung-rathaus/verwaltung/1-22-feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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