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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots)

(MM) Am 16.03.2026 um 20:51 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Mottstraße in den Stadtteil Hemshof alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude vor.

Der Brand konnte mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 26 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der KVD sowie die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau unterstützte die Einsatzmaßnahmen vor Ort und übernahm den Stadtschutz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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