FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Hemshof
Ludwigshafen (ots)
(MM) Am 16.03.2026 um 20:51 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Mottstraße in den Stadtteil Hemshof alarmiert.
Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude vor.
Der Brand konnte mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.
Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 26 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der KVD sowie die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau unterstützte die Einsatzmaßnahmen vor Ort und übernahm den Stadtschutz.
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