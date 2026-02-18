Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Entschärfung der Brandbombe hat begonnen

Ludwigshafen (ots)

Die Entschärfung der am heutigen Mittwochvormittag, 18. Februar 2026, Uhr in Edigheim entdeckten Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat begonnen. Für die Entschärfung wurde um den Fundort der Brandbombe ein 300-Meter-Sperrradius eingerichtet und Wohngebäude im südlichen Bereich Edigheims evakuiert. Die Stadtverwaltung informiert gesondert darüber, wann die Entschärfung beendet und die Sperrungen aufgehoben werden.

Der 250 Pfund schwere britische Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten im Neubaugebiet "Im Zinkig" am Mittwochvormittag entdeckt worden. Die Bevölkerung wurde über die Warnapps KATWARN und NINA über die Lage informiert. Für Menschen, die ihre Wohnungen für diese Zeit verlassen müssen, steht in der Handballhalle der TV Edigheim ein Aufenthaltsraum mit entsprechender Versorgung zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell