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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots)

(SE) Am 29.04.2026 um 02:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße in den Stadtteil Hemshof alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Brand von Sperrmüll vor, welcher bereits auf ein Fahrzeug und zwei angrenzende Wohngebäude übergegriffen hat. Die Gebäude waren bereits geräumt.

Der Brand konnte mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die vom Brand beaufschlagte Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar, das betroffene Ehepaar wurde vorrübergehend in ein Krankenhaus gebracht.

Vier Verletzte wurden vom Rettungsdienst untersucht, davon zwei mit Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus transportiert. Mit Unterstützung eines Linien-Busses der RNV kümmerten sich die Schnelleinsatzgruppen Betreuung während des Einsatzes um die Bewohner der beiden Häuser.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst und Einheiten des Katastrophenschutzes der Stadt Ludwigshafen, sowie die Technischen Werke Ludwigshafen, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau übernahm den Stadtschutz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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