Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Spielhalle eingebrochen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Domhof;

Tatzeit: 01.06.2026, zwischen 01.00 Uhr und 07.45 Uhr;

In eine Spielhalle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in Vreden. Die Unbekannten drangen zwischen 01.00 Uhr und 07.45 Uhr gewaltsam ins Innere des Gebäudes an der Straße Domhof ein. Dort machten sie sich an mehreren Spieleautomaten zu schaffen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Das zuständige Kriminalkommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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