LPI-GTH: Bargeld entwendet

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Zu Verkehrsbehinderungen kam es gestern Nachmittag auf der L1024 aufgrund eines Verkehrsunfalles. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Citroen vom Großen Inselsberg in Richtung Bad Tabarz, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw drehte sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Citroen wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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