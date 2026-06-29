LPI-GTH: Bargeld entwendet
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Das Gelände eines Schwimmbades betraten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich. Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in einen dort befindlichen Imbiss ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 21.15 Uhr und heute Morgen, 06.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0161914/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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