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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einladung zu einem etwas anderem Elternabend

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Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Beratungsstelle der Polizei Gotha lädt zu einem Elternabend am 30.06.2026 in Ohrdruf ein (siehe beigefügter Flyer). Es wird der spannenden Frage nachgegangen, ob es Parallelen zwischen dem Medienkonsum und dem Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis gibt, welche die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefährden können. Der Abend ist Teil eines kriminalpräventiven Forschungsprojektes zur polizeilichen Elternarbeit in Schulen und wird wissenschaftlich begleitet. Als "Zugabe" für die Mitwirkung werden nach dem Programm aktuelle, beschlagnahmte Drogen ausgestellt und erklärt. Zielgruppe sind die Eltern der zukünftigen 5. bis 8. Klassen, auch anderer Schulen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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