Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Brandeinsätze (Stadtgebiet)

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München (ots)

Rund um den Feiertag Fronleichnam kam es in der Landeshauptstadt zu mehreren Brandeinsätzen. Während bei einem Küchenbrand in der Fraunhoferstraße und beim Brand von Papier in einem Lkw der Abfallwirtschaftsbetriebe in der Allgäuer Straße größere Schäden verhindert werden konnten, machten zwei Einsätze ein umfangreiches Eingreifen der Feuerwehr München notwendig.

Mittwoch, 3. Juni 2026, 17.03 Uhr

Schreberweg

Am späten Mittwochnachmittag ist eine Gartenhütte im Stadtteil Bogenhausen ausgebrannt. Der Einsatz war auch für die Feuerwehr mit Gefahren verbunden.

Der Leitstelle wurde über den Notruf 112 eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage gemeldet, aus der Rauch zu sehen war und offenbar auch erste Flammen zu erkennen gewesen waren. Als wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte eintrafen, wies ihnen eine dichte Rauchsäule den Weg und die Hütte stand bereits in Vollbrand. Personen waren keine in Gefahr. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem Rohr zur Brandbekämpfung vor. Nachdem das Feuer rasch niedergeschlagen werden konnte, wurden im weiteren Verlauf zwei Gasflaschen im Brandschutt gefunden. Diese wurden geborgen und anschließend mit dem nötigen Sicherheitsabstand gekühlt. Für die weiteren Nachlöscharbeiten musste schließlich das Dach geöffnet und letzte Glutnester abgelöscht werden.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die letzten der 35 Einsatzkräfte einrücken und das Gebäude wurde wieder an die Besitzerin übergeben. Zur Brandursache liegen der Branddirektion keine Erkenntnisse vor.

Donnerstag, 4. Juni 2026, 9.51 Uhr

Dukatenweg

Im Münchner Osten ist am Feiertag eine Garage vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch einen massiven Löschangriff verhindert werden.

In mehreren Anrufen wurde die Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung im Stadtteil Trudering informiert und daraufhin mehrere Einheiten zur Alarmadresse entsandt. Noch während sich die Kräfte auf Anfahrt befanden, waren in weiteren Telefonaten das laute Rauschen von Flammen und Knallgeräusche zu hören. Einsatzkräfte, die über die Bajuwarenstraße anrückten, konnten bereits auf Sicht eine Rauchsäule bestätigen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Garage, die unmittelbar an ein Wohnhaus in der dicht bebauten Siedlung grenzt, in Vollbrand. Der Bewohner des Hauses wurde von Personen aus der Nachbarschaft über den Vorfall informiert und konnte sich selbst und ein Auto aus dem Gefahrenbereich retten. Der große Kräfteansatz erlaubte sofort einen Löschangriff in zwei Abschnitten. Während mehrere Trupps die direkte Brandbekämpfung mit zwei Rohren einleiteten, konnten weitere Fahrzeugbesatzungen ebenfalls mit zwei Rohren das angrenzende Gebäude mit einer sogenannten Riegelstellung vor einem Flammenüberschlag im Dachbereich bewahren. Hierbei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Durch die Fenster wurde das Wohnhaus leicht verraucht. Nach dem Einsatz eines Lüfters und der Kontrolle aller Räume konnte aber eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden.

Eine Stunde nach den ersten Notrufen konnten die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr München "Feuer aus" melden und den Rückweg antreten.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

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