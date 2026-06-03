Feuerwehr München

FW-M: Brennender Schuttcontainer sorgt für massive Rauchentwicklung (Michaeliburg)

München (ots)

Dienstag, 2. Juni 2026, 17.58 Uhr

Bajuwarenstraße

Zum Brand eines Schuttcontainers ist es am Dienstagabend in Michaeliburg gekommen. Der mit Holz beladene Container sorgte kurzzeitig für eine massive Rauchentwicklung in der Umgebung. Ein Flammenüberschlag auf das sich direkt daneben befindliche Wohngebäude konnte verhindert werden.

Gegen 17.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in die Bajuwarenstraße zu einem brennenden Schuttcontainer gerufen. Bereits beim Eintreffen zogen Rauchschwaden bis auf die Straße und erschwerten die Erkundungsmaßnahmen.

Die Einsatzkräfte begannen mit dem Aufbau eines Löschangriffs und nahmen unter schwerem Atemschutz ein Strahlrohr vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Flammenüberschlag des brennenden Containers auf das sich in Renovierung befindliche Haus nebenan verhindert werden.

Um verborgene Glutnester zu finden und damit die Gefahr eines Wiederaufflammens des Feuers zu verhindern, wurde der Container mit Hilfe eines Baggers entleert und das Brandgut gezielt abgelöscht. Außerdem verwendeten die Einheiten im weiteren Verlauf Schaumlöschmittel, um noch besser in das Brandgut eindringen zu können.

Gegen 19.55 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Zur Brandursache sowie zum entstandenen Schaden liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

(plo)

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