Feuerwehr München

FW-M: Mias Meniskus in misslicher Lage (Solln)

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München (ots)

Montag, 1. Juni 2026, 16.26 Uhr

Olivierstraße

Beim Spielen ist ein zweijähriges Mädchen im Münchner Süden mit dem Bein zwischen die Bretter einer Stuhlsitzfläche geraten und steckengeblieben. Die Feuerwehr München konnte das Kind mit geringem Aufwand befreien.

Eine kleine Unachtsamkeit beim Toben und Mias Malheur war perfekt: mit dem rechten Bein blieb sie bis über das Knie zwischen den Stegen der Sitzfläche eines Gartenstuhls stecken und kam weder vor noch zurück. Auch alle Versuche der Eltern, ihr Kind mit Seife oder Öl zu befreien, scheiterten. Da ein Stuhl am Bein beim Spielen als ungemein hinderlich gilt, half am Ende alles nichts und die Feuerwehr musste anrücken. Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges traf ein sehr entspanntes Kind im Beisein seiner Mutter an. Diese Ruhe und Gelassenheit ermöglichten eine ebenso ruhige wie besonnene Vorgehensweise. Während Mia von ihrer Mutter und einer Kollegin abgelenkt wurde, konnten weitere Einsatzkräfte einen Steg der Sitzfläche mit einer Metall-Bügelsäge einschneiden und letztendlich mit Muskelkraft abspreizen. Mit minimalem Schaden am Stuhl konnte das Knie so gänzlich unbeschadet befreit werden. Auch die Mutter war wohlauf und konnte den Schrecken rasch überwinden.

Eine Einladung zum gemeinsamen Spielen blieb seitens der 2-Jährigen scheinbar aus - bereits 20 Minuten nach dem Notruf der Eltern konnte der Einsatzleiter der Leitstelle "Kind befreit" melden.

(pes)

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