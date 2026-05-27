Feuerwehr München

FW-M: Technische Rettung nach Verkehrsunfall (Neuhausen)

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München (ots)

Mittwoch, 27. Mai 2026, 7.40 Uhr

Landshuter Allee

In Folge eines Unfalls haben Einsatzkräfte der Feuerwehr München die Insassen eines Fahrzeugs mit hydraulischem Gerät befreien müssen.

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr gingen die ersten Notrufe über einen Unfall mit einem Mercedes ein. Auf der Abfahrt vor der Dachauer Straße war das Auto mit einem parkenden Pkw kollidiert.

Noch während die ersten Einsatzfahrzeuge auf Anfahrt waren, schilderten bereits weitere Anrufende, dass sich zwei Personen im Unfallwagen befänden und sie diesen selbst nicht mehr verlassen könnten. Die ersten Rückmeldungen vor Ort bestätigten die Informationen weitestgehend. Aufgrund des Unfallmechanismus und der daraus resultierend nötigen schonenden Rettung, entschieden die medizinisch verantwortlichen Einsatzkräfte, mit hydraulischem Rettungsgerät eine große Seitenöffnung zur Befreiung des Fahrers zu schaffen. Zeitgleich wurde der Beifahrer versorgt.

Nach der patientenschonenden Rettung und ersten Untersuchungen transportierten das Rettungsdienstpersonal und eine Notarztbesatzung die beiden Verletzten in Münchner Kliniken zur weiteren Behandlung. Die Feuerwehrkräfte stellten den Brandschutz sicher, nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherten die Einsatzstelle ab. Um die Fahrbahn schnellstmöglich wieder für den Verkehr befahrbar zu machen, kamen nach der Unfallaufnahme durch die Polizei Verschiebewägen zum Umsetzen des Autos zum Einsatz.

Den Unfallhergang ermittelt die Polizei, an den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Schaden.

(pyz)

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