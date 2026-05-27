Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall (Neuperlach)

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München (ots)

Dienstag, 26. Mai 2026, 19.37 Uhr

Therese-Giehse-Allee

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend im Stadtteil Neuperlach gekommen. Zwei Personen wurden verletzt und mehrere Pkw beschädigt.

Gegen 19.37 Uhr wurde in der Therese-Giehse-Allee ein 20-jähriger Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sechs weitere Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, wurden teils erheblich beschädigt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 80 Meter.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes versorgten umgehend den schwer verletzten Fahrradfahrer sowie den leicht verletzten Pkw-Lenker. Außerdem musste der Verletzte vor den neugierigen Blicken zahlreicher Schaulustiger abgeschirmt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der 19-jährige Pkw-Fahrer wurde durch das Kriseninterventionsteam betreut. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz an den beteiligten Autos sicher.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(bro)

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