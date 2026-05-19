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FW-M: München feiert 160 Jahre Freiwillige Feuerwehr

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München (ots)

Samstag, 16. Mai 2026 - Jubiläumsfest

Odeonsplatz

Am Samstag, den 16. Mai, wurde der Odeonsplatz zum lebendigen Zentrum des Ehrenamts. Unter dem Motto "München feiert Ehrenamt und 160 Jahre Freiwillige Feuerwehr München gegr. 1866 e.V." zog der Blaulichttag zahlreiche Besucher*innen in die Innenstadt. Im Mittelpunkt standen all jene Menschen, die sich tagtäglich - vielfach ehrenamtlich - für Sicherheit, Hilfe und Zusammenhalt in unserer Stadt einsetzen.

Von 10 bis 16 Uhr öffneten sich die Tore in eine vielseitige Erlebnis- und Informationsfläche rund um Feuerwehr, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz. Moderne Einsatzfahrzeuge konnten aus nächster Nähe besichtigt und erlebet werden. Zudem gab es eindrucksvolle Vorführungen, spannende Vorträge und die Möglichkeit, direkt mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen.

Die Freiwillige Feuerwehr München, deren 160-jähriges Bestehen gefeiert wurde, verkörperte Tradition, Verlässlichkeit und unermüdlichen Einsatz. Seit 1866 leisten ihre Mitglieder ehrenamtlich und mit höchster persönlicher Einsatzbereitschaft einen unschätzbaren Beitrag zur Sicherheit der Stadt. Das Jubiläum machte eindrucksvoll sichtbar, wie tief das Ehrenamt in der Münchner Stadtgeschichte verwurzelt ist. Ergänzt wurde dieses Engagement durch die Berufsfeuerwehr. Ihr professioneller Einsatz bildet gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr das starke Rückgrat des Brandschutzes und der Gefahrenabwehr in München. Auch die zahlreich vertretene Münchner Jugendfeuerwehr begeisterte mit ihrer Dynamik und zeigte eindrucksvoll, wie früh Leidenschaft, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein gefördert werden. Sowohl mit einem Informationsstand als auch mit einem Vortrag auf der Bühne präsentierte sich der Bevölkerungsschutz der Branddirektion. Die Besucher*innen wurden über die Bedeutung der Vorsorge in Krisenzeiten ausgiebig informiert und erhielten Hilfestellungen sowie Vorsorgepläne aus erster Hand.

Der Blaulichttag setzte damit ein kraftvolles Zeichen: für Sicherheit, für Gemeinschaft und vor allem für den unschätzbaren Wert des Ehrenamts. München hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr es die Menschen achtet, die sich für andere einsetzen.

(plo)

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