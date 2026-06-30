Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Geschwindigkeitsmessungen in der Ilmenauer Allee durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Während der einstündigen Kontrolle wurden sieben Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Eine 70-jährige Fahrerin eines Kia passierte den Bereich mit 48 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet, entsprechende Verwarngelder erhoben. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern oder Senioren, nach sich ziehen. (jd)

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